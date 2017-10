Trending: Stuart Weitzman Nudist Heels Gallery

Margot Robbie’s Shoe History

Rita Ora at the GQ Men of the Year Awards 2014

Diane Kruger

Jennifer Lawrence

Olivia Wilde

Joshua Jackson and Diane Kruger

Taylor Schilling in Stuart Weitzman

Solange Knowles in Kenzo and Stuart Weitzman

Diane Kruger chooses a strapless Carven number for the Hollywood Foreign Press Association’s 2013 Installation Luncheon

Shailene Woodley

Taylor Schilling at Golden Globe Awards

Solange Knowles

Kate Beckinsale at Warner Music Group’s Grammy after party

Diane Kruger

Related Galleries