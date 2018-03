Sophia Webster Felicity stretch suede, pearl- and crystal-embellished ankle boot; Mikimoto Akoya pearl strand; Assael Akoya pearl and gold cuff, Bubbles ring and eight-row pearl, diamond and gold necklace.

Aquazzura Gem Palace satin and crystal sandal; Oscar Heyman orange sapphire, spessartite and diamond cocktail rings.

Miu Miu embellished satin sandal with crystal kitten heel; Simon Teakle vintage platinum and diamond bracelet and singleline diamond bracelet; Oscar Heyman pink sapphire and diamond bracelet.

Rene Caovilla Cleo Strass rhinestone-embellished sandal; Beladora Vintage; Bulgari Tubogas gold snake watch; Bulgari Serpenti pink gold and diamond band; Effy diamond and gold ring.

Christian Louboutin Actina gold metallic slingback pump with 100-millimeter heel; Beladora vintage gold domed cuff, diamond, platinum and gold bangle and gold shrimp ring; Buccellati Etoilée gold and diamond cuff and Rombi Eternelle ring; Verdura Kensington gold cuff and diamond and gold twisted-band ring.