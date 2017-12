Here’s Every Store in the World That Will Sell the ‘Blue Tint’ Adidas Yeezy Boost 350 V2

Adidas Yeezy Boost 350 V2 "Blue Tint." Adidas

Kanye West’s “Blue Tint” Adidas Yeezy Boost 350 V2 sneakers arrive this weekend, and the design will have a noticeably wider availability than previous releases from the coveted collection.

The sneakers retail for $220 and feature a gray striped Primeknit upper with bold “High Res Red” and “Blue Tint” accents. At the bottom, the sneaker is cushioned with Adidas Boost technology and protected by a TPU sidewall and rubber outsole.

The front of the Adidas Yeezy Boost 350 V2 “Blue Tint.” Adidas

The “Blue Tint” Yeezy Boost launches Saturday from adidas.com/yeezy, yeezysupply.com and select Adidas Originals retailers. Below, you’ll find a complete list of doors confirmed to carry the collaboration.

The top of the Adidas Yeezy Boost 350 V2 “Blue Tint.” Adidas

The outsole of the Adidas Yeezy Boost 350 V2 “Blue Tint.” Adidas

Australia adidas Originals Chadstone 1341 Dandenong Rd

Melbourne adidas Originals Chatswood 1 Anderson St

Sydney Austria Foot Locker Mariahilferstrasse 104

Vienna Snipes Fleischmarkt 1-5

Vienna Solebox Jasomirgottstraße 6

Vienna The 6th Floor Kaerntner Strasse 19

Vienna Belgium adidas Originals Antwerp Kammenstraat 45-47

Antwerp Avenue Ijzerenwaag 1

Antwerp Monar & Clothes Everdijstraat 35

Antwerp Renaissance Nationalestraat 32

Antwerp Panthers Brussel Rue Adolphe Max 3

Brussel Hunting and Collecting Rue des Chartreux 17

Brussels La Créme Rue Lesbroussart 43a

Brussels Smets Concept Store Rue de Namur 68

Brussels Brazil adidas Originals Store Ipanema R. Garcia D´ávila, 66B

Rio de Janeiro adidas Originals Store Oscar Freire Rua Oscar Freire, 678

Sao Paulo Artwalk Av Roque Petroni Junior, 1089

Sao Paulo Guadalupe Rua Tres Rios, 126

Sao Paulo Maze Av São João, 439 – Loja 140

Sao Paulo Your ID Praça Benedito Calixto, 42

Sao Paulo Bulgaria adidas Originals Mall of Sofia “Aleksandar Stamboliyski” 101, 1303 Zona B-5, Sofia, Bulgaristan

Sofia Canada Foot Locker 25 Peel Centre Drive

Brampton Foot Locker 4700 Kingsway #115

Burnaby J2 4700 Kingsway #2112

Burnaby Less 17 930 17 Ave SW

Calgary Foosh 10544 82 Ave NW

Edmonton Foot Locker 8882 – 170th Street

Edmonton Foot Action 25 The West Mall

Etobicoke Courtside 6247 Quinpool Rd

Halifax RCHMND 1869 Granville St.

Halifax Sam Tabak 915 Rue Notre Dame

Lachine Solestop 179 Enterprise BLVD

Markham Foot Locker 100 City Centre Dr.10

Mississauga adidas Originals Montreal 1238 Rue Sainte-Catherine Ouest

Montreal Foot Locker 505 Ste. Catherine Street West

Montreal Influence U 1476 Saint Catherine St W

Montreal NRML 184 Rideau Street

Ottawa NRML Select 318 Richmond Road

Ottawa Exclucity 4870 Rene-Emard

Pierrefonds Momentum 2102 8 St E

Saskatoon Foot Action 300 Borough Dr

Scarborough adidas Dundas Square 10 Dundas St West

Toronto adidas Originals Toronto 389 Queen Street West

Toronto adidas ScarboroughTownn Centre 300 Borough Dr

Toronto Capsule 69 YORKVILLE AVENUE

Toronto Champs 300 Borough Drive Sp #203

Toronto Champs 3401 Dufferin Street

Toronto Champs 340 YONGE STREET SOUTH

Toronto Champs 220 Yonge St.

Toronto Exclucity 552 Queen St W

Toronto Foot Action 220 Yonge St.

Toronto Foot Locker 220 Yonge St.

Toronto Foot Locker 3401 Dufferin Street

Toronto HAVEN 145 Berkeley Street

Toronto Jonathan & Olivia 49 Ossington Ave

Toronto Livestock 116 Spadina Avenue, Unit G1

Toronto Livestock 406 Roncesvailles Avenue

Toronto Nomad 819 Queen St W

Toronto TNT 87 Avenue Rd

Toronto adidas Originals Vancouver 848 Granville Street

Vancouver Foot Locker 919 ROBSON STREET UNIT #919A & 919B

Vancouver HAVEN 52 East Cordova Street

Vancouver Livestock 141 East Pender St.

Vancouver Complex 612 Johnson St

Victoria Livestock 407 Graham Avenue

Winnipeg Chile adidas Originals Costanera Avenida Andres Bello 2447

Santiago adidas Originals Plaza Vespucio Vicuña Mackenna Oriente 7110

Santiago Colombia adidas Originals Store Calle 82 Calle 82 # 13-26

Bogota adidas Store Calle 122 Calle 122 # 15a-55

Bogota adidas Originals Store El Tesoro Carrera 25 a, 1a- Sur 45

Medellín Cyprus First Boutique Iakovou Tompazi 1

Limassol adidas Originals Dizengoff Center Dizengoff street 50, Dizengoff center, Tel aviv

Tel Aviv adidas Originals Gindi Fashion Mall HaHashmonaim St 100, Tel Aviv

Tel Aviv Not for Sale Merkaz Ba´alei Melaha St 3, Tel Aviv

Tel Aviv Sneaker Box Ben Yehuda St 225, Tel Aviv

Tel Aviv Story Sarona Derech Menachem Begin 132, Tel Aviv

Tel Aviv Czech Republic Footshop Bubenská 1

Praha 7 Denmark Stoy Munkholm Store Torv 4

Aarhus Wood Wood Guldsmedgade 22B

Aarhus adidas Originals Copenhagen Pilestræde 8B

Copenhagen Naked Pilestræde 46

Copenhagen Naked Klosterstræde 10

Copenhagen Norse Project Pilestræde 41

Copenhagen Rezet Rådhusstræde 7

Copenhagen Size ? Købmagergade 47

Copenhagen Storm Store Regnegade 1

Copenhagen Wood Wood Grønnegade 1

Copenhagen Finland Beamhill Yliopistonkatu 5

Helsinki France Acte 2 9 Place Crillon

Avignon Le Rayon Frais 11-15 Rue Saint-James

Bordeaux Sneakers.fr pure player

Le Tholonet Le Buzz Lab 18 Rue De La Clef

Lille Shoes Gallery – Dope 15 B Rue d´Algérie

Lyon Summer 1, Place Gailleton

Lyon Corner Street 30 Rue de Rome

Marseille Impact 18 Rue des Boulangers

Mulhouse Impact 15 Rue de Lépante

Nice adidas Originals Paris Flagship 3 Rue des Rosiers

Paris Citadium 65 ave des Champs Elysees

Paris Citadium 56 rue de Caumartin

Paris Colette 213 Rue Saint-Honoré

Paris Courir CC Les halles

Paris Foot Locker Avenue des champs elysées 66

Paris Foot Locker 4-6 Rue Pierre Lescot

Paris Galeries Lafayette 40 Bd Haussmann

Paris Le HUB Bastille 2 rue du Faubourg Saint Antoine

Paris N°42 42 Rue de Sévigné

Paris Shinzo 39 rue Etienne Marcel

Paris Size ? 18 rue Berger

Paris SNEAKERSNSTUFF 95 Rue Réaumur,

Paris Starcow 62 Rue Saint Honoré

Paris Germany adidas Originals Berlin Flagship Muenzstrasse 13-15

Berlin Foot Locker Tauentzienstrasse 18A

Berlin JD Sports Tauentzienstrasse 16

Berlin No74 Torstrasse 74

Berlin Overkill GmbH Koepenicker Strasse 195 A

Berlin Sneakersnstuff Schönhauser Allee 6

Berlin Solebox Nuernbergerstrasse 16

Berlin SOTO Berlin Torstraße 72

Berlin Voo Store Oranienstraße 24

Berlin Wood Wood Rochstr. 4

Berlin Size? Hohestrasse 160 – 168

Cologne asphaltgold Friedensplatz 4

Darmstadt Afew-Store Oststrasse 36

Duesseldorf Uebervart Kleiner Hirschgraben 14

Frankfurt Foot Locker Zeil 83

Frankfurt/Zeil 43einhalb Peterstor 7

Fulda Allike Virchowstraße 2

Hamburg Glory Hole Marktstrasse 145

Hamburg Snipes Mönckebergstr. 25

Hamburg Snipes Hohe Str. 100 – 102

Köln The Good Will Out Händelstraße 41

Köln Solebox Altheimer Eck 6

Muenchen Beastin Amalienstrasse 44

München Foot Locker Neuhauserstrasse 41

München Snipes Neuhauser Straße 3a

München Newseum by Crämer and Co. Breite G. 18

Nuremberg Suppa Paulinenstr. 44

Stuttgart Greece adidas Originals Athens athinaidos St. & 5, kalamiotou St,

Athens Phat Soles 27 – 29 Dimarchou Angelou Metaxa

Athens Simple Caractere 23 Kiriazi Str

Athens Device1 Palaiwn Patrwn, 19 str.

Thessaloniki Hungary Icons by Bizanc Petofi Sandor Utca 20

Budapest Iceland Húrra Hverfisgata 50

Reykjavik India adidas Originals Brigade Road MUNICIPAL-215 (OLD-3), BRIGADE CIVIL STATION

Bangalore adidas Originals Promenade Mall DLF Promenade Mall

Delhi adidas Originals Linking Road LINKING ROAD-2, SANTACRUZ (WEST)

Mumbai Indonesia adidas Originals Store Pacific Place 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta Ireland Brown Thomas 88 – 95 Grafton Street

Dublin JD 43-44 Mary Street

Dublin Size ? 26 Wiklow Street

Dublin Italy Sugar Corso Italia 19,

Arezzo Backdoor Piazza Galileo Galilei 3A

Bologna Rail Via S. Martino della Battaglia, 5a

Brescia Papini Corso Italia, 193

Catania Eraldo Via Roma 92

Ceggia SlamJam Ferrara Via Canonica, 12 int. 3/5

Ferrara Luisa via Roma Via Roma 19/21r

Florence Sotf via de´ tornabuoni 17/r

Florence Susi Store via Viale Umberto I

Latina Vinicio Via Felice Musazzi, 2, Legnano MI

Legnano Bernardelli Corso Umberto I, 27

Mantova AW Lab VIA TORINO, 22

Milan Julian Fashion Viale G. Matteotti, 31

Milan Par5 Via Pio IV 1

Milan Size ? Via Torino 49

Milan adidas Originals Milan Flagship Via Tocqueville 11

Milano Antonia VIA CUSANI 5

MILANO Antonioli Via Pasquale Paoli 1

Milano Excelsior Galleria del Corso, 4

Milano Foot Locker Corso Vittorio Emanuele II, 24/28

Milano One Block Down Piazza Armando Diaz, 2

Milano SlamJam Milan Via Giovanni Lanza, 1

Milano Space23 Corso Garibaldi, 104

Milano Special Milano Corso di Porta Ticinese, 80

Milano Spectrum Via Felice Casati, 29

Milano Cotton Club Via Lambro, 1

Monza Deliberti via dei mille, 65

Naples Space23 Corso Vittorio Emanuele II, 156

Roma Urban Jungle Via Tuscolana, 1236

Roma AW Lab via del corso 505 / 506

Rome Degli Effetti Piazza Capranica, 93

Rome Foot Locker VIA DEL CORSO, 39

Rome Holypop Via del Vantaggio, 46

Rome Suede Via Dei Serpenti, 127

Rome Urban Star Via Enrico Fermi, 91/93

Rome Di Vincenzo Boutique Via Giovanni Primicerio, 45

Sant´Anastasia Sneakers 76 Via Vincenzo Pupino, 43

Taranto Antonioli 19, Piazza Carlo Emanuele II, 19

Torino Hannibal via accademia delle scienze, 1

Turin Japan adidas Nagoya 3-14-15 Sakae, Naka-ku

AICHI adidas Originals Fukuoka 1F Irie Bldg., 1-14-23 Daimyo

FUKUOKA UPTOWN Fukuoka 1-1-2-2 Daimyo

FUKUOKA adidas Originals Sapporo, Stellar Place 4F Center, Sapporo Stellar Place, 2 Kita-gojo-nishi,

HOKKAIDO adidas Originals HEP FIVE 5F Hep Five, 5-15 Kakuda-cho

OSAKA adidas Originals Shinsaibashi 1-15-14 Nishishinsaibashi

OSAKA Isetan Shinjuku 3-14-1 Shinjuku

OSAKA adidas Originals Aomi Dive City 3F Divercity Tokyo Plaza, 1-1-10 Aomi

TOKYO adidas Originals Flagship Store Tokyo Jingumae TAURUS, 5-17-4 Jingumae, Shibuya-ku

TOKYO adidas Originals Ginza 5F GINZA SIX, 6-10-1 Ginza

TOKYO adidas Originals Tokyo Roppongi 1F Roppongi Hills Metro Hat/Hollywood Plaza, 6-4-1 Roppongi

TOKYO adidas Shibuya 23-5 Udagawa-cho

TOKYO adidas Shinjuku 1-3F, 3-27-4 Shinjuku

TOKYO atmos Blue Omotesando 6-23-2 Jingumae

TOKYO BEAMS HARAJYUKU STORE 3-24-7 Jingumae

TOKYO BEDWIN 2-22-1 Jingumae

TOKYO Billys ENT 6-23-7 Jingumae

TOKYO GR8 1-11-6 Jingumae

TOKYO Mita Sneakers Ameyoko Center bldg 2F 4-7-8 ueno

TOKYO Styles Daikanyama 1F Maison Daikanyama, 11-8 Sarugakucho

TOKYO SWG NAGOYA 3-1-72 Osu, Naka-ku, Nagoya-shi

TOKYO Undefeated Osaka 1-15-13 Minami-Horie

TOKYO Undefeated Tokyo 1F P-2 BLDG.4-32-8 Jingumae

TOKYO United Arrows & Sons B1-1F, United Arrows Harajuku For Men 3-28-1 Jingumae

TOKYO Korea, Republic of adidas Originals Store Busan Kyungsungdae 315, Suyoung-ro

Busan adidas Originals Store Busan Seomyun 694, Joongangdae-ro

Busan Kasina Haeundae 257, Haeundae Heabeonno

Busan adidas Originals Store Daegu Dongsungno 50, Donsungno 2gil

Daegu adidas Originals Store Gwangju Chungjangno 91, Chungjangno 2(i)-ga

Gwangju adidas Originals Store Hyundai Shinchon 83, Sinchon-ro

Seodaemun-gu 10 Corso Como Avenuel 73, Namdaemun-ro

Seoul 10 Corso Como Cheongdam 416, Apgujeong-ro

Seoul adidas Originals Flagship Store Seoul 13, Apgujeongno 50gil

Seoul adidas Originals Store Seoul Daehakro 25, Daemyeong-gil

Seoul adidas Originals Store Seoul Hongdae 27, Hongik-ro 6-gi

Seoul adidas Originals Store Seoul Itaewon 144-1, Itaewon-ro

Seoul adidas Originals Store Seoul Munjeong 125, Dongnam-ro

Seoul adidas Originals Store Seoul Myungdong 20, Myeongdong 8na-gil

Seoul Beaker Cheongdam Flagship 408, Apgujeong

Seoul Beaker Hannam Flagship 241, Itaewon-ro

Seoul Boontheshop Cheongdam Women 25, Apgujeong-ro 60-gil

Seoul Boontheshop Men 35, Seoneung-ro 162gil

Seoul commes des garcons seoul 261, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

Seoul DAS107 by Kasina 74, Wausan-ro

Seoul G.street 494 homme+ 4th Floor, galleria WEST, 343, Apgujeong-ro

Seoul Kasina 1997 13, Eonju-ro 164-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Seoul Kasina Myundong noon square 14, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

Seoul Kuwait HN Kuwait Avenues III – 5th Ring Road

Kuwait City Lebanon adidas Originals Beirut, City Center City Centre Mall

Beirut adidas Originals Beirut, Downtown Port 170, Saad Zaghloul Street

Beirut The Good Life – OKTG 151 Abdel Wahab Il Inglizi Street

Beirut Luxembourg Smets Concept store 262 route dArlon

Strassen Mexico adidas Originals Store Perisur Periférico Sur 4690

Alvaro Obregón Barrio Warrior Lindavista Avenida Insurgentes Norte 1784

Ciudad de México Invictus Oasis Avenida Universidad 1778

Coyoacán Lust Guadalajara Lopez Cotilla 1511

Guadalajara adidas Originals Flagship Store Mexico City Atlixco 91

Mexico City Lust Polanco Av. Presidente Masaryk, 311

Miguel Hidalgo Stax Centro Historico Puebla

Puebla TAF Fashion Drive Avenida Batallón de San Patricio 1000, Esquina Avenida Diego Rivera

San Pedro Garza García Morocco adidas Originals Morocco Mall Morocco Mall

Casablanca Netherlands adidas Originals Amsterdam Leidsestraat 7

Amsterdam Baskets Gerard Doustraat 96

Amsterdam Foot Locker Kalverstraat 103

Amsterdam FOUR by Azzurro Pieter Cornelisz Hooftstraat 127

Amsterdam Hombre Jan Evertsenstraat 70

Amsterdam JD Sports Nieuwendjyk 196

Amsterdam Patta Zeedijk 67

Amsterdam Size ? Kalverstraat 128

Amsterdam Solebox Nieuwezijds Voorburgwal 240

Amsterdam Concrete Papestraat 17

Den Haag Ansh46 Van Oldenbarneveltstraat 99

Rotterdam Woei Hoogstraat 65-A

Rotterdam Labels Putstraat 12

Sittard Norway Stress Grensen 19

Oslo YME Studios Karl Johans Gate 39

Oslo Panama adidas Originals Store Albrook Avenida de la amistad, Albrook Mall

Panama adidas Originals Store Multiplaza Vía Israel – Centro Comercial Multiplaza

Panama Lust Panama Avenida A Edif. Dos Casas Planta Baja. Casco Viejo

Panama Peru adidas Originals Jockey Plaza Av. Javier Prado Este 4200, Surco

Lima Poland Lab chmielna 20 Chmielna 20

Warsaw Portugal Wrong weather Av. da Boavista 754

Porto Qatar adidas Originals Mall Of Qatar Mall Of Qatar

Doha Romania adidas Originals Baneasa Mall Băneasa Shopping City, Șoseaua București-Ploiești 42D, București 013696, Romanya

Bucharest Russian Federation adidas Originals Grinvich 8 marta, 46

Ekaterinburg Outpac Chistopolskaya street 61A

Kazan adidas originals Krasnaya Ploshad Derzhinskogo street 100

Krasnodar adidas originals Flagship store Kuznetskiy Most 6/3

Moscow adidas originals Tsvetnoy Tsvetnoy bulvar, 15

Moscow Brandshop Petrovsky bulvar, 21

Moscow KM-20 Kuznetskiy Most, 20

Moscow The Misia Bolshaya Dmitrovka 9

Moscow TSUM Petrovka, 2

Moscow adidas originals Aura Voennaya street 5

Novosibirsk adidas originals Galereya Ligovskiy prospekt 30a

Saint Petersburg DLT Bolshaya Konushennaya, 21-23, А

Saint Petersburg Nevsky 152 Nevskiy Prospekt 152

Saint Petersburg Saudi Arabia adidas Originals Red Sea Mall KSA Red Sea Mall, King Abdulaziz Branch Road

Jeddah adidas Originals Thalia Street KSA Tahliah Street

Riyadh Slovakia Footshop Culenova 9

Bratislava South Africa Shelflife 167 Longmarket Street, Cape Town, South Africa, 8000

Cape Town Shelflife 21 Keyes Avenue, Rosebank, Johannesburg 2196

Johannesburg Spain 24 KILATES c/ Comerç, 29

Barcelona Foot Locker Avenida Portal de l´Angel 6

Barcelona LIMITEDEDITIONS c/ Rera Palau 7

Barcelona LIMITEDEDITIONS c/ Duc, 13

Barcelona Sivasdescalzo c/ Bailen, 18

Barcelona Foot Locker C/ Preciados 6

Madrid Mini c/ del limón, 24

Madrid Nigra Mercato c/ Lope de vega, 29

Madrid Sivasdescalzo c/ Churruca, 5

Madrid Size? Calle de Fuencarrel 12

Madrid Elite Conjunto Benabolá, 8

Marbella Sweden Shelta Andra Långgatan 21

Goteborg Très Bien Shop Fersens Väg 20

Malmö Aplace Norrlandsgatan 11

Stockholm C-Store Brunnsgatan 9

Stockholm C-Store Regeringsgatan 77

Stockholm Paul & Friends Regeringsg. 55

Stockholm Sneakersnstuff Åsögatan 124

Stockholm Footish Östra Ågatan 9

Uppsala Switzerland Boutique Roma Pelikanstrasse 6

Zürich Snipes Niederdorfstraße 21

Zürich titolo sport Niederdorfstr. 10

Zürich Turkey 290 sqm Şair Nedim Caddesi No: 20 D Akaretler, Istanbul

istanbul adidas Originals Beyoglu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Cd. No:59, 34433 Beyoğlu/Istanbul

Istanbul adidas Originals Istinye Park Pınar Mahallesi, Katar Cd, 34460 İstanbul/Sarıyer/Istanbul

Istanbul adidas Originals Teşvikiye Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Cd. No:17, 34367 Şişli/Istanbul

Istanbul Beymen -Zorlu Zorlu AVM Levazım Mah. Koru Sk. No:2 Zincirlikuyu

Istanbul Shopigo Ahmet Fetgari Sok. No:62, Teşvikiye Mah 34367 Şişli / İstanbul

Istanbul Wunder Caferaga Mah., Moda Bostanı Sk. 26C D:1, 34710 Kadıköy/Istanbul

Istanbul Ukraine adidas originals TSUM Khreshchatyk St., 38

Kiev United Arab Emirates adidas Originals Al Wasl Boxpark

Dubai adidas Originals Dubai Mall The Dubai Mall

Dubai adidas Originals Mall Of Emirates Mall Of Emirates

Dubai adidas Originals Mirdiff City Mirdiff City Centre

Dubai Amongst Few Palm Strip, Jumeirah Beach Road

Dubai Boutique 1 G-8, Fashion Dome

Dubai Concepts 39 Al Safa Street

Dubai LEVEL The Dubai Mall

Dubai Sneaker Paris Sunset Mall

Dubai The Good Life Unit G-64, Alserkal Avenue

Dubai United Kingdom Hanon 51 The Green, City Centre

Abderdeen Harvey Nichols 31-32 Wharfside Street

Birmingham Size? 1-2 Lower Temple Street

Birmingham Consortium 14 Albert Road

Bournemouth Endclothing 196 Ingram Street

Glasgow HIP 84-86 Vicar Ln

Leeds wellgosh 34 High Street

Leicester Size? 59 Bold Street

Liverpool adidas Originals London Flagship (Fouberts Pl.) 15 Fouberts Place

London adidas Originals London Flagship (Hanbury St.) Hanbury Street 15

London Browns 24-27 SOUTH MOLTON STREET

LONDON Foot Locker 283 Oxford Street

London Footpatrol Ltd 80 Berwick Street

London Harrods 87-135 Brompton Road

London Harvey Nichols (London) 109-125 Knightsbridge

London JD Sports 201-203 Oxford Street

London Matches 87 Marylebone High St

LONDON Net a Porter 1 The Village Offices

London Offspring (Selfridges) 400 Oxford St, Marylebone

London Offspring London 104 Commercial Street,

LONDON Oki-Ni Pure Player

London Pam pam 129 bethnal green road

London Size? 37A Neal Street Covent Garden

London Sneakersnstuff 107-108 Shoreditch High Street

London Harvey Nichols 21 New Cathedral St

Manchester Hervia 40 Spring Gardens

Manchester Size? 37 Market Street

Manchester Triads Ltd 54-56 Albert Road

Middlesbrough Endclothing 133 – 137 Grainger Street,

Newcastle Philip Browne 3 Guildhall Hill

Norwich 18 montrose 58 Bridlesmith Gate

Nottingham United States adidas Santa Anita 400 S. Baldwin Ave Suite #155-U

Arcadia adidas Lenox Square 3393 Peachtree Street NE Space 4017

Atlanta adidas Originals Aventura Mall 19575 Biscayne Blvd. Suite 1031

Aventura adidas Fulton Street 1 Hoyt Street

Brooklyn adidas Kings Plaza 5100 Kings Plaza #104

Brooklyn adidas Cherry Hill 2000 Route 38 Suite 1640

Cherry Hill adidas Originals Chicago Flagship 1532 N Milwaukee

Chicago adidas Water Tower Place 845 N. Michigan Ave. Suite 409

Chicago adidas Originals South Coast Plaza 3333 Bear Street #347

Costa Mesa adidas Culver City 6000 Sepulveda Blvd #C8

Culver City adidas Menlo Park 55 Parsonage Road

Edison adidas Queens Center 90-15 Queens Blvd. Suite 2061

Elmhurst adidas Freehold 3710 US 9 C123

Freehold adidas Roosevelt Field 630 Old Country Space #1112

Garden City adidas Glendale 2123 Glendale Galleria

Glendale adidas Houston Galleria Houston Galleria IV 5135 W Alabama Space 5350

Houston adidas Walt Whitman Road 160 Walt Whitman Road Space #1002

Huntington Station adidas Irvine Spectrum Center 644 Spectrum Center Drive

Irvine adidas Newport Center 30 Mall Drive West Space #A49B

Jersey City adidas Las Vegas 3791 S. Las Vegas Blvd.

Las Vegas adidas Originals Abbot Kinney 1349 Abbot Kinney Boulevard

Los Angeles adidas Originals Melrose 8009 Melrose Ave

Los Angeles adidas Topanga 6600 Topanga Canyon Road #2042

Los Angeles adidas Los Cerritos 431 Los Cerritos Center

Los Cerritos adidas Tysons Corner 8070 Tyson´s Corner Center

McLean adidas Dadeland 7535 N Kendall Dr Space #1630A

Miami adidas 5th Ave. 565 5th Ave

New York adidas Broadway Sports Performance Store 610 Broadway

New York adidas Originals Spring Street 115 Spring Street

New York adidas Florida Mall 8001 S Orange Blossom Trail Space 160

Orlando adidas Garden State Plaza 1 Garden State Plaza Space 1206

Paramus adidas San Francisco Center 845 Market Street Suite 121 & 211

San Francisco adidas Originals Santa Monica 1231Third St. Promenade moving to 1337 Third Street Promenade

Santa Monica adidas Del Amo 21540 Hawthorne Blvd. #421

Torrance adidas Willowbrook 1400 Willowbrook Mall Space #1465

Wayne adidas Palisades Center Drive 2450 Palisades Center Drive

West Nyack adidas Cross County 6010 Mall Walk Space 8080

Yonkers Viet Nam adidas Originals Bitexco 2 Hai Trieu, Ben Nghe, Quan 1

Ho Chi Minh City

